Scarico illecito di rifiuti è boom Si punta a sanzioni e controlli

Lotta ai rifiuti: sanzioni, controlli e nuove telecamere per un paese più pulito. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di San Vittore Olona sul fronte ambientale. Da dicembre a giugno, grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e la società Econord, che gestisce il servizio di raccolta, sono state elevate ben 21 sanzioni per abbandono illecito di rifiuti (sono circa 35 al mese i casi di abbandono). I controlli hanno interessato diverse vie del paese – tra cui via Roma, Europa, Battisti, Montale, Speri, Verdi, XXIV Maggio, Mentana, Matteotti, Primo Maggio, Lamarmora e piazza Vignati – dove, attraverso una verifica puntuale del contenuto dei sacchi, è stato possibile risalire ai responsabili e multarli, sia a seguito di segnalazioni dei cittadini che per iniziativa diretta degli agenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it