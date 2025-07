Giro d’Italia Women la tappa decisiva

Ci accingiamo ad assistere a un'emozionante battaglia tra le migliori ciclisti, pronte a sfidare le sfide del Monte Nerone e a scrivere il capitolo decisivo di questa edizione del Giro d’Italia Women 2025. La tensione è alle stelle e l’atmosfera è carica di attesa: chi conquisterà la vetta e porterà a casa la maglia rosa? Il nostro racconto inizia proprio qui, tra passione, sudore e spettacolo.

È a pieno regime la macchina organizzatrice che domani farà da supporto alla settimana tappa del Giro d’Italia Women 2025 Fermignano-Monte Nerone. Si partirà in mattinata (ore 9,45) da piazza Garibaldi a Fermignano e attraverso il territorio, passando per Apecchio e le sue frazioni, si raggiungerà il traguardo posto in cima al Monte Nerone con 15 km di salita e una pendenza media del 7% che decreteranno le sorti del Giro. "Ci accingiamo ad ospitare un evento sportivo di livello internazionale – sottolinea il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci – che sta suscitando un interesse crescente da parte degli appassionati e dei media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it