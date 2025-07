Do no significant harm cos' è il principio che rivoluziona le nuove tecnologie verso una maggiore sostenibilità

Nel cuore dell’innovazione sostenibile, il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) si distingue come un faro guida per le nuove tecnologie. Questo criterio fondamentale, impiegato nelle politiche europee, garantisce che l’adozione di soluzioni innovative non comprometta l’ambiente, aprendo le porte a fondi cruciali come il Green Deal e il PNRR. Scopri come il DNSH sta rivoluzionando il nostro approccio allo sviluppo sostenibile.

