Sapori locali e divertimento In piazza c’è MagnaForte

Preparati a vivere una serata all'insegna del gusto e del divertimento, tra sapori autentici e allegria in piazza! La quarta edizione di "MagnaForte" trasforma Belforte nella capitale delle eccellenze enogastronomiche, con produttori locali che si mettono in gioco come chef. Un evento imperdibile dove tradizione e creatività si incontrano, portando in tavola il meglio del territorio. Non perdere l'occasione di gustare queste delizie e condividere momenti indimenticabili!

Eccellenze enogastronomiche in mostra, domani sera, nella piazza principale di Belforte con la quarta edizione di " MagnaForte ": saranno preparate dagli stessi produttori locali che – per una sera – diventano chef dei loro sapori. A fine giugno, alla cena di anteprima dell'evento all'agriturismo Le Sodere, è stato il sindaco Alessio Vita a mettersi ai fornelli per servire in tavola le tagliatelle condite con salsiccia e Vernaccia. Domani, dalle 18, piazza Umberto I si trasforma in una vera e propria agorà del gusto grazie alla partecipazione di nove produttori belfortesi – Agorà wine bar, Panificio Montanari, Gelateria bar Luciano, Associazione Olio Coroncina, I Fratelli di campagna, l'Agriturismo Le Sodere, il Caseificio Di Pietrantonio, Pastificio Maniinpasta e l'Azienda vinicola Rocchi – che indosseranno grembiule e cappello da cuochi per servire le loro specialità direttamente al pubblico: ricette tipiche della tradizione locale, dalla carne ovina e bovina all'oca e al coniglio, passando per i panini con formaggi e salumi, verdure arrosto, pasta all'uovo, dolci, gelato e Vernaccia.

Le immagini parlano più delle parole! ?Eccoli i produttori di MagnaForte: tutti pronti ad accogliervi con le loro specialità Sabato 12 luglio Dalle 18 Piazza Umberto I - Belforte del Chienti In quella scatola magica non ci sono solo i sapori belfortesi, ma

