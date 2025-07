Il Comune promuove la bellezza Un tour alla scoperta dei murales

Seregno svela il suo volto più affascinante attraverso un tour unico dedicato ai murales: un viaggio tra arte, storia e creatività. L’Amministrazione invita cittadini e visitatori a scoprire le meraviglie nascoste nelle vie della città con Arte Intorno, il percorso guidato che valorizza le opere che colorano e trasformano il paesaggio urbano. Sabato pomeriggio, partenza da piazza Risorgimento: preparatevi a immergervi in un mondo di emozioni e suggestioni artistiche, iniziando dalla straordinaria raffigurazione di Dante Alighieri del 2021.

Macché brutture, Seregno ha anche tanto di bello da offrire. È con questa convinzione che l'Amministrazione comunale propone Arte Intorno,percorso guidato tra le vie della città per scoprire i dipinti murali realizzati in questi anni. E dunque sabato pomeriggio partenza da piazza Risorgimento. La prima tappa è la scoperta di quel Dante Alighieri realizzato nel 2021 dall'artista Neve (Danilo Pistone) in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del poeta. A fianco, c'è l'installazione Il Dono più Grande del visual artist Luca Pannoli, ovvero la scritta Love collocata all'interno del cubo vetrato che domina la piazza.

