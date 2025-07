torna il fascino della pallanuoto ungherese

Torna a splendere il fascino intramontabile della pallanuoto ungherese, con l’attesissimo ‘Torneo dei Sessant’ Anni’. Celebrando il sessantesimo anniversario dell’apertura della vasca comunale, questa edizione fonde tradizione e innovazione, rinnovando una delle più radicate consuetudini estive di Porretta. Una storia di passione che nasce negli anni ’60, quando giovani nuotatori trasformarono un semplice esercizio in un grande evento sportivo. Prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile, dove passato e presente si incontrano in acqua.

Partirà a breve, in piscina, il 'torneo dei sessant' anni', immancabile competizione di pallanuoto ungherese. Quella di quest' anno, nel sessantesimo anniversario dell' apertura al pubblico della vasca comunale, sarà un' edizione a cavallo tra tradizione e innovazione. Si, perché quella dell'Ungherese è una delle più radicate consuetudini dell' estate porrettana da quando, negli anni '60, alcuni nuotatori locali trasformarono un noioso esercizio di allenamento in un avvincente gioco di squadra. Fra le novità di quest' anno, l' anticipazione temporale. "Di solito, il torneo si svolgeva in agosto – racconta Rico Fanti, presidente della sezione pallanuoto ungherese del Gruppo Casio che organizza l' evento – ma abbiamo deciso di spostarlo a luglio, nella fascia oraria compresa tra le 19,30 e le 21,30.