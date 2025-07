Nasconde 3 etti di cocaina nella giacca | nei guai un 58enne

Un 58enne di Endine Gaiano si è trovato nei guai dopo essere stato trovato con 300 grammi di cocaina nascosti nella giacca. La sua nervosità ha tradito il suo comportamento, portando i carabinieri di Costa Volpino a scoprire il suo segreto. Questa vicenda evidenzia ancora una volta come il contrasto al traffico di droga sia una priorità. I dettagli emergono in un’operazione che sottolinea l’importanza della vigilanza nelle nostre comunità.

Endine Gaiano. Nella tasca della giacca aveva 300 grammi di cocaina e così, quando i carabinieri di Costa Volpino lo hanno fermato, la tensione gli si leggeva in faccia. I militari tenevano d’occhio da tempo la Volkswagen Golf sulla quale viaggiava L.C., albanese di 58 anni, e mercoledì 9 luglio l’hanno intercettata a Endine Gaiano. L’hanno fermata e hanno controllato il conducente. Dato che si mostrava nervoso, lo hanno perquisito, trovandogli addosso i tre etti di stupefacente. L’albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e giovedì mattina è stato accompagnato in tribunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nasconde 3 etti di cocaina nella giacca: nei guai un 58enne

In questa notizia si parla di: etti - cocaina - giacca - nasconde

Blitz nell'ufficio del pusher all'Arcella: sequestrati 5 chili di hashish e due etti di cocaina - Un'operazione impeccabile che ha smantellato una rete di traffico di droga nel cuore dell'Arcella. Con 5 chili di hashish e due etti di cocaina sequestrati, gli agenti della Squadra Mobile di Padova, guidati da Immacolata Benvenuto, continuano a combattere con determinazione il mercato dello spaccio.

Nasconde 3 etti di cocaina nella giacca: nei guai un 58enne; Due etti di cocaina in casa, portato in carcere; Fermato con 3 etti di cocaina in auto, in casa altra droga: arrestato.

Diciottenne nasconde due etti di cocaina, arrestato - Ansa.it - Operazione dei carabinieri BORDIGHERA, 18 ottobre 2024, 08:14 Redazione ANSA ... Riporta ansa.it

Nasconde tre etti di cocaina in casa: arrestato - Il Resto del Carlino - Nasconde tre etti di cocaina in casa: arrestato La polizia ha fermato per un controllo un auto con due uomini: uno aveva 5 grammi di droga. Come scrive ilrestodelcarlino.it