Stasera torna ’L’elisir d’amore’ Per il gran finale i ’Carmina Burana’

Stasera, il Teatro del Maggio Fiorentino si accende per il gran finale: il ritorno di "L’elisir d’amore" unito al maestoso spettacolo delle "Carmina Burana". Dopo una stagione estiva ricca di emozioni, il suggestivo teatro all’aperto con vista sulla città promette un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’appuntamento: è il momento di lasciarsi trasportare dalla magia della musica e della cultura. Sei pronto a vivere un’esperienza unica?

Anche quest'anno il Teatro del Maggio Fiorentino ha riaperto al pubblico la sua cavea, il suggestivo teatro all'aperto che offre un panorama mozzafiato sulla città. La seconda edizione della stagione estiva ha portato in scena 'L'elisir d'amore' (nella foto) di Donizetti. Sul podio, alla guida di Orchestra e Coro del Maggio, il giovane e talentuoso direttore Alessandro Bonato. La regia del nuovo allestimento, in coproduzione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, è di Roberto Catalano, che ha ambientato la vicenda in un parco giochi contemporaneo dove Adina gioca su un'altalena e sfoglia il libro dove si narra la storia di Tristano e Isotta e del filtro amoroso.