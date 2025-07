Via Don Giovanni Verità nasce il Comitato dei cittadini

Via Don Giovanni Verità si anima con la nascita del Comitato dei Cittadini, un segnale forte di unità e partecipazione. Nato spontaneamente in risposta all’annuncio della possibile delocalizzazione del quartiere, il comitato rappresenta la voce di residenti e proprietari preoccupati per il futuro del loro quartiere. Uniti, vogliono difendere il loro territorio e cercare soluzioni condivise. La loro determinazione è il primo passo verso un cambiamento positivo, perché insieme si può fare la differenza.

Si è costituito ufficialmente il Comitato Cittadini Via Don Giovanni Verità, nato da un'iniziativa spontanea in risposta alla preoccupazione di residenti e proprietari dopo l'annuncio della possibile delocalizzazione del quartiere, come ipotizzato dal piano regionale per la mitigazione del rischio idraulico a Faenza, presentato all'Arena Borghesi lo scorso 25 giugno. Il documento mette gli abitanti "già duramente provati da mesi segnati da ordini di evacuazione e dal timore di una nuova esondazione, di fronte alla prospettiva di perdere le proprie case". Il Comitato, presieduto da Alberto Mantovani, con Manuela Succi vicepresidente e Maurizio Randi segretario, ha come obiettivo primario tutelare gli interessi dei residenti di via Verità e chiede che possano restare in piena sicurezza nelle proprie abitazioni.

