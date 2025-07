Linguaggio estetico e progettazione. La lezione di Spinelli.

Luciano Spinelli, con oltre 1.800.000 follower, incarna l’equilibrio tra estetica raffinata e progettazione innovativa. Il suo approccio, così attento ai dettagli e alla coerenza visiva, rivela un modo unico di interpretare il design contemporaneo. Il 17 luglio a Bologna, allo IAAD, avrà luogo una lezione imperdibile dove Spinelli condividerà la sua visione di bellezza e il suo modo di raccontare la quotidianità. Un’occasione per immergersi nel suo mondo e lasciarsi ispirare.

Un’estetica curata fin nel dettaglio, uno sguardo delicato e preciso sul design contemporaneo: Luciano Spinelli, 1.800.000 follower su Instagram, sarà presente a Bologna il 17 luglio alle ore 15 allo IAAD, Istituto D’Arte Applicata e Design per parlare della sua idea di bellezza e del modo innovativo in cui ha raccontato la quotidianità. Diventato noto sui social per i suoi ambienti minimali e per una comunicazione visiva attenta alla coerenza e alla semplicità, Spinelli ha trasformato la propria cifra stilistica nel brand Mako Essential, dedicato a oggetti di uso quotidiano dal forte impatto formale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net