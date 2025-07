Soirèes Musicales al via

Pronti a lasciarvi trasportare dalle note? La stagione 12 di “Soirées Musicales” prende il via oggi presso la suggestiva chiesa di Lido di Classe, portando musica di alta qualità in un evento che ormai è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati di ogni età. Un’occasione unica per vivere emozioni intense e scoprire talenti straordinari, perché la musica ha il potere di unire cuori e menti. E questa sera, tutto inizia...

La cooperativa Emilia Romagna Concerti in collaborazione con la Parrocchia di San Severo vescovo di Savio e con il Comune di Ravenna organizza per il dodicesimo anno " Soirées Musicales ", una stagione di concerti molto attesa che si svolgerà presso la chiesa di Lido di Classe, accogliendo un pubblico molto eterogeneo ma appassionato e di anno in anno, sempre più competente. I concerti avranno luogo di venerdì alle ore 21 con inizio proprio oggi con un appuntamento che vedrà protagonisti il baritono Gianandrea Navacchia ed il pianista ravennate Marco Santià, impegnati in brani di Tosti, Frontini e Silvestri.