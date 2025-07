Fibra ottica al via la posa della rete ultraveloce

a casa di residenti e aziende, aprendo le porte a un futuro connesso, più veloce e innovativo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso lo sviluppo digitale di Tirano, migliorando la qualità della connessione e offrendo nuove opportunità di crescita e progresso per tutta la comunità.

A Tirano prende il via la posa in opera della nuova rete in fibra ottica. FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha avviato, in sinergia con l'Amministrazione comunale tiranese guidata da Stefania Stoppani, i lavori di potenziamento della rete internet. Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la realizzazione di una nuova rete a banda ultralarga che porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni dei cittadini che avranno così una maggior velocità nelle connessioni internet. La connessione disponibile raggiungerà infatti una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo.

Con la fibra ottica di Open Fiber l'Italia viaggia alla velocità della luce su Internet. A Calco, nel Lecchese, tremila utenti hanno finalmente accesso a una Rete d'avanguardia - A Calco, nel cuore del Lecchese, la connessione accelera fino alla velocità della luce grazie alla fibra ottica di Open Fiber.

