tragedia a porto cervo falciata sulle strisce dal suv al volante manager tedesca

Una tragedia scuote Porto Cervo: una giovane donna perde la vita sulle strisce pedonali investita da un SUV condotto da una manager tedesca. La comunità è sconvolta da questa drammatica fatalità che ha portato la Procura di Tempio Pausania a indagare per omicidio stradale. Una storia che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della prudenza alla guida, un tema che non possiamo ignorare.

PORTO CERVO (Sassari) La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale la manager tedesca Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, che alla guida di un Suv Bmw X5 con accanto la figlia ha investito e ucciso sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di martedì Gaia Costa, 24 anni di Tempio, che attraversava l’affollatissima via Aga Khan, diretta al suo lavoro di baby sitter. La donna è già ripartita con la famiglia per la Germania – non aveva obblighi di rimanere, ma il fatto ha suscitato molte proteste - e ha affidato all’avvocato Angelo Merlini la difesa in collaborazione con i legali tedeschi: "Siamo a completa disposizione della magistratura e aspettiamo l’esito delle indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net