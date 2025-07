Difese immunitarie e artrite grave Scoperte alterazioni ’silenti’

Nuove scoperte rivoluzionano la nostra comprensione dell’artrite grave nei bambini: studi condotti dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rivelano che anche in assenza di sintomi evidenti, il sistema immunitario può presentare alterazioni “silenti” che rischiano di compromettere la salute articolare e interna. Questa scoperta apre strade innovative per diagnosi più precoci e trattamenti mirati, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e a prevenire danni irreversibili.

Scoperti i difetti "silenziosi" del sistema immunitario dei bambini con artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG o malattia di Still), una rara e grave patologia reumatologica che può arrivare a colpire e distruggere le articolazioni e gli organi interni. Uno studio condotto dai ricercatori dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rivela che, anche quando la malattia sembra sotto controllo, senza sintomi, il sistema immunitario dei bambini colpiti non torna davvero alla normalità: l' infiammazione non è spenta, ma solo "silenziata". Le nuove conoscenze emerse dalla ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Arthritis & Rheumatology, aprono la strada a strategie di monitoraggio più accurate e a terapie personalizzate, capaci di intervenire prima che la malattia si riattivi o evolva in complicanze gravi.