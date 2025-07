Terribile incidente nella notte Ventenne lotta tra la vita e la morte Gravissimo anche l’amico

Una notte di festa si è trasformata in un dramma quando un terribile incidente ha sconvolto la costa, lasciando due giovani vite appese tra speranza e paura. A 19 e 20 anni, Aimen Labidi e Anthony Mantia stavano tornando a casa dopo una serata tra amici, quando il destino ha preso una piega tragica. La comunità si stringe attorno a loro, nella speranza di un pronto e pieno recupero.

Stavano rientrando dopo una serata trascorsa in un locale della costa. Una serata d’estate, con gli amici, la musica, le chiacchiere. Una di quelle serate che a vent’anni riempiono la vita. Ma sulla via verso casa, imboccata in motorino, quella vita, ancora tutta da costruire, si è scontrata con la strada. Due ragazzi, Aimen Labidi, di 19 anni e Anthony Mantia, di 20 anni, nella notte di mercoledì sono rimasti coinvolti di un drammatico incidente. E adesso, con tutta la forza della loro età, lottano per la vita nel reparto di neurochirugia dell’ ospedale di Livorno dove sono stati entrambi ricoverati nella notte in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile incidente nella notte. Ventenne lotta tra la vita e la morte. Gravissimo anche l’amico

