Scuolabus inadeguati giù le tariffe

Troveremo nel bilancio risorse per abbassare le tariffe degli scuolabus, alleviando così il peso sulle famiglie. È una priorità, ma dobbiamo anche affrontare la difficile caccia a risparmi e a fondi per le utenze del Comune, in un quadro complesso di economie e sfide finanziarie. Il sindaco Gionata Calcinari lavora senza sosta per garantire servizi migliori senza gravare troppo sui cittadini.

Una riduzione delle tariffe per le famiglie che usufruiscono degli scuolabus; cercare risorse per pagare le utenze del Comune; inseguire necessarie economie di bilancio: è tutt'altro che roseo il quadro che traccia il sindaco Gionata Calcinari, il quale sta mettendo mano al bilancio ereditato dalla gestione commissariale e dalla precedente amministrazione. Sindaco, partiamo dalle tariffe per gli scuolabus: saranno ridotte? "Troveremo nel bilancio di quest'anno e del prossimo le risorse necessarie a coprire entrate minori rispetto alle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2025". Quali i costi del servizio? "Il costo del trasporto scolastico è di 500mila euro annui.

