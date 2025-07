Camionisti in rivolta | Degrado in galleria e polveri nell’aria Appello al Comune

Un'onda di protesta si solleva tra i camionisti, esasperati dal degrado nella galleria e dall’aria irrespirabile causata dall’inefficacia degli aspiratori. Centinaia di autotrasportatori, stanchi di sentirsi abbandonati, hanno deciso di bloccare il traffico per chiedere interventi immediati e un miglioramento delle condizioni di lavoro. È un grido di allarme che non può essere ignorato: la salute e la sicurezza devono tornare al centro delle priorità del nostro territorio.

"Ci sentiamo abbandonati e stanchi. Gli aspiratori della galleria non funzionano e l'aria è inquinata". Un grido collettivo di aiuto da centinaia di autotrasportatori si è alzato ieri mattina dalle cave in direzione del Comune, per uno sciopero della categoria, l'ennesimo, in cui un'intero comparto, in questo caso dei camionisti, ha deciso di fermarsi e spiegare le proprie ragioni dietro la scelta di bloccare per alcune ore il trasporto dal monte al piano. Circa trecento gli autotrasportatori che ieri mattina hanno aderito allo sciopero, durato mezza giornata. Alcuni di loro hanno deciso di fermarsi alla pesa di Miseglia, incrociando le braccia e lasciando fermi i camion sul percorso, per segnalare le condizioni al limite in cui versa la galleria di transito.