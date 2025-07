Papeete ’occupato’ | | Danno al turismo

La Federazione Italiana Balneari Emilia-Romagna, guidata dal presidente Maurizio Rustignoli, condanna fermamente l’occupazione di tratti di spiaggia come forma di protesta. L’azione, portata avanti da esponenti di +Europa e Radicali al Papeete Beach di Milano Marittima, mette a rischio il turismo e la sicurezza. È fondamentale rispettare le regole e tutelare il settore, perché solo così possiamo garantire un futuro sostenibile e prospero per il nostro mare e le nostre imprese.

La Federazione Italiana Balneari Emilia-Romagna, attraverso il presidente Maurizio Rustignoli, esprime "la propria ferma condanna nei confronti delle recenti iniziative che prevedono l’ occupazione di tratti di spiaggia come forma di protesta contro le proroghe delle concessioni balneari. Un’azione illegittima e pericolosa". Il riferimento è al blitz di mercoledì di esponenti di +Europa e Radicali al Papeete Beach di Milano Marittima, per chiedere una gara pubblica per la gestione dello stabilimento. Così Rustignoli: "L’occupazione delle spiagge, anche se motivata da intenti dimostrativi, rappresenta una violazione delle normative che regolano l’uso del demanio marittimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it