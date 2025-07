Mistero bidoni | prima le analisi poi la rimozione

mantenere la sicurezza e tutelare l'ambiente. La vicenda dei bidoni sospetti nel Parco del Roccolo si arricchisce di un nuovo capitolo: prima si attendono i risultati delle analisi, poi si procederà alla rimozione. Un'operazione che, oltre a garantire l'incolumità dei cittadini, rappresenta un passo importante verso la tutela del nostro patrimonio naturale e la trasparenza nelle scelte ambientali.

Bidoni sospetti al Parco del Roccolo: "Prima le analisi, poi la rimozione". Quattro bidoni abbandonati nel Parco del Roccolo, due sul territorio di Canegrate e due su quello di Parabiago, continuano a destare attenzione e preoccupazione tra i cittadini. Da settimane ormai sono ben visibili nell’area verde al confine tra i due comuni, ma la loro rimozione non è ancora avvenuta. Il motivo? Si attendono i risultati delle analisi di laboratorio per verificarne il contenuto. A fare chiarezza è il sindaco di Canegrate, Matteo Modica (nella foto), che ha spiegato come la procedura seguita sia obbligatoria, trattandosi con ogni probabilità di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mistero bidoni: prima le analisi poi la rimozione

