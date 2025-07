Lotta all’Hiv ’Anlaids’ lancia un concorso per gli studenti

In occasione del 40° anniversario della sua fondazione, ANLAIDS lancia un innovativo concorso dedicato agli studenti di moda e alle giovani menti creative italiane. "L’abito – prevenzione: il costume come strumento di consapevolezza" invita i partecipanti a usare il potere espressivo del costume per sensibilizzare sul tema della lotta all’HIV e dell’importanza della prevenzione. Un’occasione unica per trasformare la creatività in un messaggio di speranza e impegno sociale.

