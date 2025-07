Così si impara la cittadinanza attiva

Il campo Protezione Civile a Minozzo è molto più di un semplice campo estivo: è un’esperienza formativa che insegna ai giovani i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà. Attraverso esercitazioni pratiche, i partecipanti approfondiscono il ruolo fondamentale della protezione civile, diventando protagonisti consapevoli del proprio territorio. Questa iniziativa, promossa dalla Protezione Civile Emilia-Romagna, mira a coltivare cittadini responsabili e preparati per il futuro.

In corso a Minozzo il " Campo Protezione Civile " che vede impegnati 80 ragazzi fra i 10 e i 13 anni. Si tratta di uno spettacolare campo estivo che si concluderà domenica 13 luglio, organizzato dal Coordinamento Protezione civile di Reggio, nell’ambito di un calendario proposto dalla Protezione civile Emilia-Romagna. I partecipanti, 80 tra ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni, si cimentano in esercitazioni in cui imparano i valori del volontariato e i rudimenti degli interventi di protezione civile. Il campo-base è stato allestito, con le tende in cui pernottano i giovanissimi ospiti, dalla Colonna mobile provinciale della Protezione civile reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così si impara la cittadinanza attiva

In questa notizia si parla di: così - impara - cittadinanza - attiva

Alla scoperta della regione. Guida turistica a misura di bimbi: "Così s’impara divertendosi" - Alla scoperta della regione: guida turistica a misura di bimbi, un viaggio tra emozioni e scoperte che trasforma l'apprendimento in un'avventura divertente e coinvolgente.

ACIREALE, IERI HA PRESO IL VIA "NAVEDUCATORIO" Tutela ambientale, cittadinanza attiva e promozione dell’alfabetizzazione oceanica. Questo, ma non solo, in “navEducatorio”, nato in seno ad un corso di progettazione educativa del Dipartimento di Scie Vai su Facebook

Così si impara la cittadinanza attiva; Potenza, queste scuole danno vita ad una Cosetta speciale per imparare la sostenibilità e la cittadinanza attiva. L'iniziativa; «Se continui così, per me puoi stare a casa»: Enrico Galiano dice basta all'insegnamento basato sull'umiliazione.