Notti di mezza estate nel parco Spettacoli a tutto Shakespeare

teatro classico e alla grande letteratura. Dal 23 luglio al 3 agosto, il parco di Fermo si trasformerà in un palcoscenico vibrante, dove le parole di Shakespeare prenderanno vita in spettacoli emozionanti, incontri e momenti di riflessione, rendendo ogni notte un’avventura indimenticabile tra poesia, musica e magia. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza culturale unica sotto le stelle.

Da domenica al 3 agosto, Fermo torna a vestirsi di parole immortali e atmosfere teatrali con la quinta edizione di Shakespeare nel parco, il festival ideato da Proscenio Teatro che trasforma la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Un traguardo significativo, che testimonia la forza e la coerenza di un progetto artistico cresciuto anno dopo anno, diventando punto di riferimento nel panorama nazionale degli eventi dedicati al drammaturgo inglese. Il festival, sostenuto dal Comune di Fermo, Amat e dal programma europeo Europa Creativa, si snoda tra spettacoli, laboratori, conferenze, cinema e concerti, coinvolgendo tre luoghi simbolo della città: Villa Vitali, di recente restituita alla cittadinanza, il Parco del Duomo e Piazzale Azzolino, che per oltre venti giorni saranno animati da una variegata programmazione culturale.

