Nicola Procaccini FdI | In Commissione c’è Fitto Giusto non aver votato

L'onorevole Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia ha scelto di non votare sulla mozione contro Ursula von der Leyen, spiegando che si trattava di una presa di posizione contro la Commissione, non contro la presidente. Questa decisione riflette un approccio strategico volto a tutelare gli interessi italiani e a evitare fraintendimenti politici. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Onorevole Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori di Ecr, come mai la scelta di non partecipare al voto sulla mozione contro von der Leyen? "Perché il voto non era contro Ursula von der Leyen, ma contro una Commissione dove l’Italia è rappresentata da Raffale Fitto. E il risultato mi pare che dimostri che avevamo ragione nel ritenere velleitaria e anche controproducente questa mozione. Dispiace invece che abbia riaffermato la logica dell’asse tra i popolari e il socialismo, che in realtà è in contrasto con le scelte dell’elettorato e dei governi europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicola Procaccini (FdI): "In Commissione c’è Fitto. Giusto non aver votato"

In questa notizia si parla di: nicola - procaccini - commissione - fitto

Green Deal europeo: quali prospettive? Intervista a Nicola Procaccini. La puntata di Radar su FormicheTv - In questa puntata di Radar su FormicheTV, entriamo nel cuore delle priorità del Parlamento Europeo, focalizzandoci sul Green Deal.

La mozione di sfiducia contro la Commissione von der Leyen non è ancora stata votata, ma ha già prodotto il suo effetto: scoprire le carte, rompere gli equilibri precari, svelare le contraddizioni che tengono insieme la maggioranza italiana a Bruxelles e a Rom Vai su Facebook

La mozione di sfiducia contro la Commissione von der Leyen non è ancora stata votata, ma ha già prodotto il suo effetto: scoprire le carte, rompere gli equilibri precari, svelare le contraddizioni che tengono insieme la maggioranza italiana a Bruxelles e a Rom Vai su X

Nicola Procaccini (FdI): In Commissione c’è Fitto. Giusto non aver votato; Il Parlamento Ue può sfiduciare la Commissione, anche se Procaccini dice di no; Sfiducia a von der Leyen, FdI si smarca dai Conservatori: quel testo un regalo alla sinistra.

Nicola Procaccini (FdI): "In Commissione c’è Fitto. Giusto non aver votato" - socialisti "Non mettiamo in discussione la Commissione dove l’Italia ha un ruolo di peso". Si legge su quotidiano.net

Procaccini e Fidanza, grande soddisfazione designazione Fitto - Procaccini e Fidanza, grande soddisfazione designazione Fitto Eurodeputati FdI, 'E' l'uomo giusto al posto giusto' BRUXELLES , 30 agosto 2024, 15:09 ... Segnala ansa.it