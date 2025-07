Ac Prato l’assist di Toccafondi L’ex patron versa 100mila euro | Serve 1 milione Avanti gli altri

Paolo Toccafondi, ex patron del Prato, ha deciso di fare il grande passo versando 100.000 euro per salvare la sua amata squadra, che fino a poco fa sembrava destinata all’agonia. Ma per raggiungere il milione necessario, serve l’aiuto di altri nove imprenditori pronti a contribuire con uguale impegno. La sfida è aperta: il destino del Prato ora dipende da questa colletta coraggiosa e determinata.

Il dado è tratto: Paolo Toccafondi è uscito allo scoperto per provare a risollevare le sorti di un Prato che, citando le sue parole, "era agonizzante fino a una settimana fa". L’ex patron biancazzurro, che nel 2021 cedette la società laniera a Stefano Commini, ha versato nella giornata di ieri 100.000 euro su un conto notarile. L’obiettivo adesso è quello di trovare (almeno) altri nove imprenditori disposti a sborsare cadauno la stessa somma pagata da Toccafondi per acquistare il club. Ma attenzione, perché il tempo stringe: bisogna raggiungere quota un milione di euro entro il 18 luglio. Questa è una delle due condizioni presenti nel preliminare di cessione del Prato, firmato nella giornata di ieri da Commini, a una cordata di imprenditori locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ac Prato, l’assist di Toccafondi. L’ex patron versa 100mila euro: "Serve 1 milione. Avanti gli altri"

PRATO ISCRITTO ALLA SERIE D. COMMINI HA INVIATO LA PEC ED ENTRO IL 15 LUGLIO SERVONO LIBERATORIE DEI TESSERATI PER EVITARE PENALIZZAZIONI di Roberto Nardi e Vezio Trifoni Dopo giorni di silenzio oggi è arrivata l’attesa notizia ch Vai su Facebook

