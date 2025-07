Giovane senese rischia di affogare Ex campionessa di pugilato lo salva

una tragedia, ma grazie alla prontezza di Emanuela Pantani, ex campionessa di pugilato, e al coraggio del bagnino, un giovane senese è stato salvato in extremis. La loro azione tempestiva ha evitato il peggio, dimostrando che anche nelle situazioni più rischiose, il valore e la competenza fanno la differenza. Poteva davvero esserci un epilogo drammatico, ma la solidarietà ha prevalso.

E’ stata bravissima, Emanuela Pantani, ex campionessa mondiale di pugilato. Ma anche il coraggio del bagnino ha consentito di salvare un giovane senese, ancora minorenne, che era in difficoltà in acqua a Marina di Grosseto nello stabilimento MIramare. Stava facendo il bagno, nonostante le onde potenti ed il vento che soffiava forte. Alzi la mano chi non ci ha mai provato. Forse però a causa di una buca nel fondale ha cominciato a bere. Poteva anche annegare. perché era quello finito più al largo, rispetto agli amici. Di conseguenza la campionessa di pugilato Emanuela Pantani si è tuffata cercando di compiere il miracolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane senese rischia di affogare. Ex campionessa di pugilato lo salva

In questa notizia si parla di: giovane - senese - campionessa - pugilato

Giovane senese rischia di affogare. Ex campionessa di pugilato lo salva; Contradaiolo di 16 anni salvato per miracolo tra le onde da un'ex campionessa mondiale di pugilato: il coraggio dei bagnini evita la tragedia; Ex campionessa mondiale di pugilato salva sedicenne che rischiava di annegare: Gli angeli esistono.

Ex campionessa mondiale di pugilato salva sedicenne che rischiava di annegare: "Gli angeli esistono" - È stata campionessa mondiale di pugilato dei pesi gallo nella categoria Wba e oggi tecnico della Fight Gym, ma soprattutto (in questo caso) assistente bagnante per una ventina d'anni. Da corrieredimaremma.it

Pugilato. Ghilarducci è campione italiano. Un titolo nel destino del ... - Un titolo nel destino del giovane Marvin è figlio e nipote d’arte. Da lanazione.it