IVS 2026 la fiera delle valvole verso un nuovo record | settore in crescita un terzo della produzione italiana tra Milano e Bergamo

IVS 2026 si prepara a stabilire nuovi record, confermandosi come il più grande punto di riferimento internazionale nel settore delle valvole industriali. Con un terzo della produzione italiana concentrata tra Milano e Bergamo, questa fiera in continua crescita si distingue per espansione, internazionalità e innovazione. Per celebrare i 10 anni dalla fondazione e la sesta edizione, IVS si appresta a sorprendere ancora una volta, rafforzando il suo ruolo essenziale nel mondo del flow control.

Una fiera sempre più internazionale, che aumenta nel tempo, negli spazi e si avvia verso un nuovo record di partecipazione a livello di espositori e pubblico: IVS-Industrial Valve Summit, il più importante evento dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control promosso da Confindustria Bergamo e Promoberg, si appresta a festeggiare così i 10 anni dalla fondazione e la sua sesta edizione, in programma dal 19 al 21 maggio 2026. Nell’ambito di un percorso di crescita costante, l’edizione del prossimo anno si articolerà su tre giornate intere di apertura, con eventi ed esposizioni che copriranno 4 padiglioni e due strutture temporanee, oltre a un fitto corollario di appuntamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - IVS 2026, la fiera delle valvole verso un nuovo record: settore in crescita, un terzo della produzione italiana tra Milano e Bergamo

