Parte il servizio sharing per monopattini e bici

Il servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche a Cattolica, realizzato in collaborazione con Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano, segna un passo importante verso una mobilità più sostenibile e smart. Grazie all'innovativo progetto affidato a Bit Mobility, cittadini e visitatori potranno muoversi in modo più ecologico, efficiente e libero. Un'iniziativa che trasforma il modo di vivere e scoprire il territorio, promuovendo un futuro più verde e dinamico.

È partito ufficialmente il nuovo servizio di noleggio di monopattini a propulsione elettrica e di biciclette elettriche in modalità free-floating a Cattolica, realizzato in sinergia con i Comuni di Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. "Il progetto nasce dalla volontà condivisa di creare un unico bacino territoriale per il servizio di sharing, affidato all’operatore Bit Mobility – spiega l’amministrazione comunale – e di consentire così agli utenti di muoversi liberamente tra i quattro Comuni, contribuendo a una mobilità più integrata, smart e sostenibile. A Cattolica è attivo un sistema di extra-costo che penalizza il parcheggio fuori dagli stalli consigliati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parte il servizio sharing per monopattini e bici

