Sulle rive del lago spazio a giovani talenti Omaggi e grandi ospiti

Sulle rive del suggestivo Lago di Garda prende il via domani la terza edizione del Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival, un evento imperdibile dedicato ai giovani talenti e agli amati grandi ospiti. Da Patty Pravo a Ornella Muti, da Ekaterina Bakanova a Ivo Pogorelich, il festival promette emozioni uniche fino al 14 agosto. Un’occasione imperdibile per immergersi in arte, musica e spettacolo sotto il cielo estivo. La magia sta per cominciare!

di Raffaella Parisi Al via domani sera la III edizione del Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival che prosegue sino al 14 agosto. Sul palco giovani talenti italiani e internazionali, attesi tra gli ospiti anche Patty Pravo, Ornella Muti, Ekaterina Bakanova, Murat Karahan e Ivo Pogorelich. La manifesazione, nata nel 2023 per volontĂ del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni, e sostenuto da importanti istituzioni nazionali, si svolge in alcune localitĂ sul Lago di Garda, tra cui Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona.

