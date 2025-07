MotoGP GP Germania | orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti neanche un istante del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sei nel posto giusto! Scopri gli orari delle prove libere, qualifiche e gare in diretta su TV8 e Sky, e preparati a vivere l’adrenalina della classe regina del Motomondiale, insieme a Moto2 e Moto3. Non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante corsa: il weekend di gara ti aspetta con tutta la spettacolarità del motorsport mondiale.

Oggi con le prove libere si apre il GP della Germania della MotoGP 2025 di scena al Sachsenring: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dove e quando sarà la prossima gara di MotoGP, il GP di Germania 2025? Dopo una breve pausa, il campionato torna in azione dal 11 al 13 luglio sul celebre circuito di Sachsenring.

