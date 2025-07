La famiglia | Commossi da così tanto affetto

La famiglia Di Grazia desidera esprimere la propria profonda gratitudine a tutta Viareggio, che con tanto affetto ha dimostrato vicinanza e solidarietà in questo momento di lutto. La comunità si è unita nel ricordare un uomo di grande cultura, impegno e umanità, il nostro amatissimo padre e marito. Il suo esempio continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle azioni di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

"Come famiglia Di Grazia volevamo stringere in un unico, grande abbraccio collettivo tutta la città di Viareggio per la vicinanza e il grande affetto dimostrato nei confronti di nostro padre, il professor Di Grazia, come tutti lo chiamavano. È stato un uomo di cultura, impegnato nella vita sociale e civile della sua Viareggio, ma è stato anche un padre e un marito esemplare che è sempre riuscito a conciliare i suoi molteplici impegni pubblici con la quotidiana vita familiare, prima con la sua amata Maria, poi – quando lei è venuta a mancare – con Nina con cui ha ricostruito una nuova vita e una nuova famiglia in perfetta armonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it