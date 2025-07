Turismo gli albergatori frenano | Un maggio da record non basta

Gli albergatori della Regina frenano l’entusiasmo di Palazzo Mancini, sottolineando che i numeri da record di maggio 2025, pur sorprendenti, non sono sufficienti a garantire una stagione stabile. Dopo i primi dati positivi sui cinque mesi dell’anno, la prima associazione degli albergatori evidenzia una situazione turistica ancora incerta e fragile, rimarcando l’esigenza di strategie mirate per consolidare il successo e sostenere il settore nel suo cammino verso una ripresa duratura.

Gli albergatori della Regina smorzano l'entusiasmo che arriva da Palazzo Mancini dopo i primi dati positivi sul maggio 2025. Il maggio con numeri da record, come emerso dal rapporto della Regione sull'andamento turistico delle principali mete nei primi cinque mesi dell'anno, non ha infatti convinto del tutto la prima associazione degli albergatori, che adesso frena sui primi bilanci di stagione e rimarca, invece, una situazione turistica che rimane complessa: "Va ribadito che a maggio, oltre alla Festa dei Fiori, ci hanno aiutato come sempre i grandi eventi sportivi organizzati dagli operatori del turismo sportivo come sempre coordinati ottimamente dal collega Filippo Magnani – commenta Massimo Cavalieri, presidente dell'associazione albergatori – e non ci si può soffermare sul più 35% degli appartamenti turistici, perché quest'anno tali dati devono tenere conto che rispetto alle stagioni precedenti si includono nelle statistiche anche i dati degli appartamenti ammobiliati, per cosi dire "privati", adibiti ad uso turistico, oltre agli appartamenti turistici standard.