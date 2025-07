Processo al ’re’ dei locali di Piazza Cambierà il collegio dei giudici Ascoltato per ore un investigatore

Il maxi processo che riguarda il controverso ’re’ dei locali di Piazza Cambi è in pieno fermento. L’udienza, lunga e articolata, ha visto l’ascolto di un investigatore della Guardia di Finanza, protagonista di un’indagine chiave nell’ambito dell’operazione ’Hidden Partner’. La complessità delle accuse e la mole di prove rendono questo procedimento uno dei più intricati degli ultimi tempi. La parola ora passa alla giustizia, nel tentativo di fare luce su questa vicenda torbida.

Il maxi processo che ruota intorno al 're' dei locali di Piazza Igor Bidilo stenta a decollare. Anche se ieri si è svolta un'udienza fiume, terminata a metà pomeriggio, per ascoltare un investigatore della guardia di finanza che aveva indagato sulla vicenda a seguito della quale è scattata poi l' operazione 'Hidden partner'. Si era deciso di procedere per capi di imputazione, vista la complessità delle accuse e la mole di documenti e riscontri. Procedendo chirurgicamente su determinati aspetti delle contestazioni. Si è dunque iniziato ponendo l'accento sull' autoriciclaggio. Un fuoco di fila di domande quello posto in avvio dal difensore del magnate kazako, l'avvocato Vieri Fabiani.