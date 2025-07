Le nuove rotte dei turisti Santa Croce | Affari ko Ognissanti vede il riscatto

Le nuove rotte dei turisti a Santa Croce e Ognissanti stanno rivoluzionando il cuore di Venezia, con lo spostamento dell’hub dei pullman da Lungarno della Zecca Vecchia a Piazzale Vittorio Veneto. Dopo oltre una settimana, il cambio non ha ancora prodotto i risultati sperati: commercianti e turisti attendono ancora segnali di ripresa. La speranza di un riscatto resta viva, e il negozio più vicino lungo il...

di Carlo Casini L'hub dei pullman è stato trasferito da Lungarno della Zecca Vecchia a piazzale Vittorio Veneto. A oltre una settimana dalla novità, il provvedimento è bocciato (con riserva) dai commercianti: se in Santa Croce, come previsto dai negozianti, c'è una flessione degli affari, sull'asse est del centro dove passano oggi le gite, al momento, non sono sbocciati grossi benefici. Ma la speranza c'è tutta. Il negozio più vicino lungo il percorso per il centro è il ristorante Borderline in Corso Italia: "Hanno già cene fissate. Non è cambiato nulla: c'è più movimento nella strada, quello sì".