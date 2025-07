Campi e cantieri E’ emergenza Orari di lavoro si gioca d’anticipo | Evitare le temperature cocenti

Con l’arrivo delle temperature torride, il rischio per lavoratori e imprese diventa sempre più pressante. Per prevenire conseguenze dannose, la prefettura si sta muovendo con decisione: anticipare i turni di lavoro al mattino, un’idea condivisa dai sindacati per proteggere chi opera nei campi e nei cantieri. Un intervento che richiede coordinamento e attenzione ai regolamenti locali, ma i Comuni sono pronti a sostenere questa importante iniziativa.

Anticipare i turni di lavoro al mattino, questo l'aspetto sul quale la prefettura sta lavorando per riuscire ad affrontare l' emergenza caldo nei cantieri edili e nelle campagne. Una strada suggerita dai sindacati. La misura dovrà integrarsi con le specificità di ciascun regolamento comunale, ma i Comuni sono pronti dare tutto il supporto. La linea è stata dettata ieri mattina, alle dieci, a palazzo Giulio d'Este durante la riunione presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello. Obiettivo, affrontare le condizioni di stress cui sono sottoposti i lavoratori in queste settimane torride, fenomeno connesso ai processi di cambiamento globale del clima e che ormai si protrae per periodi sempre più lunghi nella stagione estiva.

In questa notizia si parla di: cantieri - emergenza - lavoro - campi

