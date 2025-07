Cisco Bellotti ’missione’ Romagna | Riusciremo a farla innamorare

Certo, ecco l'introduzione richiesta: Nell’atmosfera vibrante della Romagna, Cisco Bellotti sta per intraprendere la sua nuova missione: conquistare i cuori con la stessa passione di allora. Certi dischi, come "Riportando tutto a casa" dei Modena City Ramblers, non invecchiano mai; sono compagni silenziosi che tornano a ricordarci chi siamo e cosa desideriamo. E questa volta, il ritorno sulla scena promette di essere ancora più coinvolgente. Riuscirà a farla innamorare di nuovo?

Certi dischi non invecchiano. Restano lì, come compagni silenziosi che sanno tornare al momento giusto, con la stessa forza. È il caso di Riportando tutto a casa, l’album con cui i Modena City Ramblers, trent’anni fa, inauguravano un modo nuovo di raccontare la memoria, la rabbia e la speranza. Lo scorso anno, per celebrare quell’esordio, l’inconfondibile voce della band, Stefano ‘Cisco’ Bellotti, è tornato sul palco con alcuni dei membri storici del gruppo. Ne è nato l’album live Riportando tutto a casa, 30 anni dopo, che mescola le vecchie ballate a nuove canzoni ispirate alla Resistenza. Stasera alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cisco Bellotti, ’missione’ Romagna: "Riusciremo a farla innamorare"

