’Pizza Week’ al fotofinish Gusto tra classico e novità

Non perdere l'occasione di vivere l’ultima settimana di Pizza Week Milano Edition, un viaggio tra tradizione e innovazione nel mondo della pizza. Fino a domenica 13 luglio, scopri gusti originali e inusuali in 47 locali selezionati, e lasciati sorprendere da creazioni che celebrano questo patrimonio UNESCO. Non c’è modo migliore per concludere questa esperienza culinaria unica: la pizza, reinterpretata e amata come mai prima d’ora.

Ultimi giorni sino a domenica 13 luglio per scoprire gusti originali ed inusuali di uno dei cibi più amati e consumati al mondo, riconosciuto patrimonio dell’Unesco: la pizza. La manifestazione, Pizza Week Milano Edition, giunta alla seconda edizione è curata da 50 Top Pizza, la guida online che recensisce i migliori ristoranti del mondo, e coinvolge le eccellenze milanesi con degustazioni, eventi e collaborazioni d’autore in 47 locali per 28 brand. La città di Milano è diventata la vetrina delle diverse e variegate tendenze di questo piatto che è uno dei simboli più riconosciuto della cucina italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Pizza Week’ al fotofinish. Gusto tra classico e novità

In questa notizia si parla di: pizza - week - fotofinish - gusto

Pizza Week Milano Edition 2025, una settimana piena di gusto: dove, quando e il programma - Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica: la Pizza Week Milano Edition 2025 trasforma la città in un palcoscenico di creatività e tradizione, dal 7 al 13 luglio.

’Pizza Week’ al fotofinish. Gusto tra classico e novità.

Pizza Week Milano Edition 2025, una settimana piena di gusto: dove, quando e il programma - La scelta è ampia, da quelle d'autore a quella per celiaci, da quelle vegetariane a quelle a Km zero. Riporta ilgiorno.it

Pizza Week - Spain Edition 2024, eventi in 52 pizzerie spagnole - Spain Edition 2024, eventi in 52 pizzerie spagnole Dall'11 al 18 maggio presentate dalla guida mondiale del settore NAPOLI , 26 aprile 2024, 15:27 ... Si legge su ansa.it