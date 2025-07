Lavoro un pensionato su dieci resta in attività

Sempre più pensionati scelgono di restare attivi, un fenomeno in rapida crescita che testimonia la voglia di partecipare e di mantenere una vita piena. Secondo i dati Istat, il 10,8% dei pensionati continua a lavorare, con una presenza significativa di imprenditori, lavoratori in proprio e liberi professionisti. Questa scelta, spesso dettata anche da esigenze economiche, rivela una nuova forma di integrazione tra esperienza e desiderio di indipendenza, contribuendo a un panorama lavorativo più dinamico e ricco di opportunità.

Sempre più pensionati restano in attività. Il fenomeno, infatti, è in costante crescita e lo certificano i dati Istat, secondo cui il 10,8% dei pensionati continua a lavorare. Questa fascia di lavoratori attivi è costituita per il 7% da imprenditori, il 44% da lavoratori in proprio e il 18% da liberi professionisti. In attività per scelta, ma spesso anche per necessità, perché non hanno trovato eredi per la loro impresa: secondo un'indagine Cna, il 15% delle imprese non riesce a concretizzare il passaggio da genitori a figli e l'azienda rischia di scomparire quando il genitore cesserà di lavorare.