’CarpInJazz’ con Joe Lovano e il Marcin Wasilewski Trio

Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile con Joe Lovano e il Marcin Wasilewski Trio. Vincitore di cinque Grammy, Lovano porta il suo talento a Carpi per il secondo appuntamento di ‘CarpInJazz’, promettendo una serata ricca di emozioni, virtuosismo e musica di alta qualità. Non perdere questa occasione unica: martedì alle 21.30, in piazzale Re Astolfo, il jazz si fa protagonista sotto le stelle.

Joe Lovano, sassofonista americano, vincitore di cinque Grammy Award, sarà il protagonista del secondo appuntamento della rassegna estiva ‘CarpInJazz’. L’appuntamento è per martedì alle 21.30, in piazzale Re Astolfo a Carpi, quando Lovano si esibirà in concerto con il Marcin Wasilewski Trio, dinamico ensemble polacco con il quale ha inciso per Ecm due album fondamentali, ‘Arctic Riff’, nel 2020, e ‘Homage’, uscito il 25 aprile di quest’anno e prodotto da Manfred Eicher, dedicatario del lavoro insieme a tutti i musicisti che ne hanno preso parte. Il quartetto composto da Lovano al sax e da Marcin Wasilewski al piano, Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso, Michal Miskiewicz alla batteria, produce una miscela musicale unica in cui lirismo e forza sembrano idealmente bilanciarsi, mentre i componenti del gruppo esplorano tutte le possibilità espressive date dall’improvvisazione, un punto fisso nelle avventure di Lovano con il Trio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’CarpInJazz’ con Joe Lovano e il Marcin Wasilewski Trio

