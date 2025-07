Passione senza tempo The Old Boomer Band | viaggio tra soul e blues

I sessant’anni, si sa, sono i nuovi venti. Almeno così sembra, ascoltando i The Old Boomer Band, che venerdì scorso hanno portato una ventata di soul, blues e R&B in piazza San Paolo, incantando decine di passanti durante il Monza Live Sound Festival. Musica intensa, vibrante, suonata con esperienza ed energia. "Con questa formazione era il nostro primo live – racconta il batterista Marco Cerioli –. E ci siamo parecchio divertiti". La band – nata appena un anno e mezzo fa – è formata da cinque musicisti provenienti dalla Brianza (Monza, Muggiò, Agrate) e dall’hinterland milanese. Insieme a Cerioli alla batteria, ci sono Massimo Di Maggio alla chitarra, Stefano Alì alle tastiere, Giuseppe Papotto al basso e soprattutto Elena Cerretti alla voce, autentico cuore pulsante del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passione senza tempo. The Old Boomer Band: viaggio tra soul e blues

