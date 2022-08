“Sono obbligata a proseguire con il part time?” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Buongiorno, dopo la prima gravidanza ho chiesto un part time provvisorio post maternità, me l’hanno concesso di sei mesi. Ora, durante il part time provvisorio, Sono rimasta nuovamente incinta, e Sono entrata in maternità anticipata. Allo scadere della data del part time provvisorio l’azienda mi contatta per firmare la proroga di altri sei mesi nonostante stessi in maternità e avessi chiesto di rientrare full time. Mi chiedevo: posso non rinnovare il part time e tornare al mio full time o, come dicono loro, essendo entrata in maternità col part time devo rinnovare per forza part time fino al mio rientro? Grazie ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Buongiorno, dopo la prima gravidanza ho chiesto unprovvisorio post maternità, me l’hanno concesso di sei mesi. Ora, durante ilprovvisorio,rimasta nuovamente incinta, eentrata in maternità anticipata. Allo scadere della data delprovvisorio l’azienda mi contatta per firmare la proroga di altri sei mesi nonostante stessi in maternità e avessi chiesto di rientrare full. Mi chiedevo: posso non rinnovare ile tornare al mio fullo, come dicono loro, essendo entrata in maternità coldevo rinnovare per forzafino al mio rientro? Grazie ...

