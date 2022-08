Concorso Ministero Difesa, 15 dirigenti: requisiti e prove (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Ministero Difesa, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato. Le unità di personale da assumere saranno destinate agli uffici sul territorio nazionale e sono suddivise per profilo professionale come di seguito specificato: 13 unità di dirigente amministrativo – codice Concorso MD/DA; 2 unità di dirigente tecnico – codice Concorso MD/DT. Concorsi Ministeri 2022, in arrivo bandi da 700 posti Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla selezione, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando. Concorso ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei, a tempo indeterminato. Le unità di personale da assumere saranno destinate agli uffici sul territorio nazionale e sono suddivise per profilo professionale come di seguito specificato: 13 unità di dirigente amministrativo – codiceMD/DA; 2 unità di dirigente tecnico – codiceMD/DT. Concorsi Ministeri 2022, in arrivo bandi da 700 posti Nei prossimi paragrafi vediamo tutti irichiesti per partecipare alla selezione, come candidarsi e led’esame previste dal bando....

