Sassuolo Laurentié, pressing continuo dei neroverdi: le ultime (Di martedì 23 agosto 2022) Il Sassuolo continua il pressing per Laurentié del Lorient: l’attaccante è il primo obiettivo dei neroverdi Il Sassuolo continua il pressing per Laurentié del Lorient: l’attaccante è il primo obiettivo dei neroverdi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società emiliana è al lavoro per chiudere entro domani la trattativa e consegnare il rinforzo a Dionisi prima della sfida col Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ilcontinua ilperdel Lorient: l’attaccante è il primo obiettivo deiIlcontinua ilperdel Lorient: l’attaccante è il primo obiettivo dei. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società emiliana è al lavoro per chiudere entro domani la trattativa e consegnare il rinforzo a Dionisi prima della sfida col Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Sassuolo continua a lavorare per #Laurentié ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Sassuolo spinge per Laurentiè - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Il Sassuolo spinge per Laurentiè - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Sassuolo spinge per Laurentiè - napolimagazine : SKY - Il Sassuolo spinge per Laurentiè -

Sassuolo Laurentié, pressing continuo dei neroverdi: le ultime Il Sassuolo continua il pressing per Laurentié del Lorient: l'attaccante è il primo obiettivo dei neroverdi Il Sassuolo continua il pressing per Laurentié del Lorient: l'attaccante è il primo obiettivo ... Calciomercato Sassuolo: la Sampdoria torna su Defrel dopo l'infortunio di De Luca L'uscita di Defrel, inoltre, garantirebbe al Sassuolo la possibilità di affondare il colpo per Armand Laurentié . Segui CS anche su Instagram! Ilcontinua il pressing perdel Lorient: l'attaccante è il primo obiettivo dei neroverdi Ilcontinua il pressing perdel Lorient: l'attaccante è il primo obiettivo ...L'uscita di Defrel, inoltre, garantirebbe alla possibilità di affondare il colpo per Armand. Segui CS anche su Instagram!