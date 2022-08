Benedetta Pilato è oro nei 100 rana, argento per Lisa Angiolini (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Benedetta Pilato e Lisa Angiolini firmato una straordinaria doppietta nei 100 rana ai Campionati europei di nuoto di Roma. Pilato ha toccato in 1'05"97, Angiolini in 1'06"34. Dopo l'oro iridato Pilato si è messa al collo quello europeo. Benedetta, 17 anni, tarantina, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, è andata a cogliere il titolo continentale allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico. argento per Angiolini, 27 anni, senese, atleta della Virtus Buonconvento, reduce dal tris d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano dove si era imposta nei 500 e 100 rana e nella 4x100 misti. Bronzo alla lituana Ruta Meilutyte (1'06"50). Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI -firmato una straordinaria doppietta nei 100ai Campionati europei di nuoto di Roma.ha toccato in 1'05"97,in 1'06"34. Dopo l'oro iridatosi è messa al collo quello europeo., 17 anni, tarantina, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, è andata a cogliere il titolo continentale allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico.per, 27 anni, senese, atleta della Virtus Buonconvento, reduce dal tris d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano dove si era imposta nei 500 e 100e nella 4x100 misti. Bronzo alla lituana Ruta Meilutyte (1'06"50).

Eurosport_IT : ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 |… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO TRICOLORE! ?? Agli Europei di #Roma2022 Benedetta Pilato campionessa d'Europa nei 100 rana, secondo posto… - Coninews : BENNY & LISA! CHE DOPPIETTA! ?? A #Roma2022 la rana #ItaliaTeam ???? detta legge anche al femminile! Benedetta… - andrea_scipio : RT @Coninews: BENNY & LISA! CHE DOPPIETTA! ?? A #Roma2022 la rana #ItaliaTeam ???? detta legge anche al femminile! Benedetta #Pilato e Lisa #… - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: TRIPUDIO TRICOLORE! ?? Agli Europei di #Roma2022 Benedetta Pilato campionessa d'Europa nei 100 rana, secondo posto per L… -