Criptovalute | in un mese 1 | 5 mln clienti Revolut ha completato corsi educazione finanziaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –traccia un bilancio a undal lancio deidi‘Learn & Earn’. A luglio, la fintech ha infatti lanciato lezioni, test e premi per averli superati nella sua app. Oltre 1.475.000provenienti da 32 paesi hanno. Lo annuncia una nota. I nuovi‘Learn & Earn’ disono stati creati per aiutare ia migliorare la loro conoscenza dellee argomenti correlati, inclusi blockchain, token e protocolli più popolari. Isono disponibili per i, che possono guadagnare fino a 15 Usd in token Dot seguendo ...