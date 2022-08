'Disabilità, serve un osservatorio E' urgente confrontarsi a più livelli' (Di domenica 7 agosto 2022) Disabilità: le associazioni chiedono un confronto con un organo provinciale L'ex consigliere di maggioranza del Comune di Mulazzo, Marco Ciri, prosegue il suo impegno sulla sanità. Recentemente aveva ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022): le associazioni chiedono un confronto con un organo provinciale L'ex consigliere di maggioranza del Comune di Mulazzo, Marco Ciri, prosegue il suo impegno sulla sanità. Recentemente aveva ...

'Disabilità, serve un osservatorio E' urgente confrontarsi a più livelli' L'osservatorio avrebbe un'ulteriore mission: non solo promuovere i diritti della disabilità ma anche coordinare le azioni di tutti gli attori coinvolti a livello provinciale. "Ritengo sia utile per ... Abusi sessuali della madre sul figlio disabile di 7 anni, arrestata Abusi sessuali espliciti, con tanto di particolari, che non serve descrivere, ma che sono ... è finita oggi agli arresti domiciliari e il bambino che è affetto da disabilità psico - motoria è stato ...