MotoGP, Luca Marini: “Speravo in qualcosa di più dalle qualifiche” (Di sabato 6 agosto 2022) Un grande Johann Zarco si è andato a prendere la pole position del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Silverstone (Gran Bretagna) il transalpino ha preceduto l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Bene Zarco sulla Rossa del Team Pramac e domani si vorrà replicare. In gara però si dovrà fare i conto il francese Fabio Quartararo: il pilota della Yamaha ha concluso quarto, ma sui long run nella FP4 ha impressionato per costanza. Certo, Quartararo dovrà affrontare un long lap penalty per quanto è accaduto ad Assen (Paesi Bassi) nell’ultimo round andato in scena, ma la perdita di tempo nel caso specifico sarà limitata. Per Francesco Bagnaia, quinto e immediatamente alle spalle di Quartararo, la necessità di partire bene e soprattutto di trovare un feeling con la GP22 che ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Un grande Johann Zarco si è andato a prendere la pole position del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista di Silverstone (Gran Bretagna) il transalpino ha preceduto l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Bene Zarco sulla Rossa del Team Pramac e domani si vorrà replicare. In gara però si dovrà fare i conto il francese Fabio Quartararo: il pilota della Yamaha ha concluso quarto, ma sui long run nella FP4 ha impressionato per costanza. Certo, Quartararo dovrà affrontare un long lap penalty per quanto è accaduto ad Assen (Paesi Bassi) nell’ultimo round andato in scena, ma la perdita di tempo nel caso specifico sarà limitata. Per Francesco Bagnaia, quinto e immediatamente alle spalle di Quartararo, la necessità di partire bene e soprattutto di trovare un feeling con la GP22 che ...

