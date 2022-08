Letta si carica sul Pd anche Di Maio e Tabacci nell’ammucchiata di draghiani e anti-draghiani (Di sabato 6 agosto 2022) Nello stesso giorno, il Pd stipula lo stesso accordo sia con gli anti-draghiani che rigettano come un’offesa l’agenda del premier, sia con i draghiani di ferro, come Di Maio e Tabacci, che quell’agenda la considerano la Bibbia politica. Enrico Letta, oggi, si è superato pur di portare acqua e voti al mulino del centrosinistra, ormai più che un carrozzone politico, un’ammucchiata spaventosa di sigle e leaderini, per stessa ammissione di Letta “divisi” su quasi tutto in quella che non un’alleanza per governare “ma elettorale per battere le destre”. Dentro tutti, Sinistra italiana, Verdi, Di Maio, Tabacci, Calenda… L’annuncio di Letta: accordo con Di Maio e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) Nello stesso giorno, il Pd stipula lo stesso accordo sia con gliche rigettano come un’offesa l’agenda del premier, sia con idi ferro, come Di, che quell’agenda la considerano la Bibbia politica. Enrico, oggi, si è superato pur di portare acqua e voti al mulino del centrosinistra, ormai più che un carrozzone politico, un’ammucchiata spaventosa di sigle e leaderini, per stessa ammissione di“divisi” su quasi tutto in quella che non un’alleanza per governare “ma elettorale per battere le destre”. Dentro tutti, Sinistra italiana, Verdi, Di, Calenda… L’annuncio di: accordo con Die ...

