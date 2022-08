MotoGP, Paolo Simoncelli e Max Biaggi sul ritiro di Andrea Dovizioso (Di venerdì 5 agosto 2022) Se l'anno scorso la seconda parte di campionato cominciava con il ritiro di Valentino Rossi, quest'anno è stato il turno di Andrea Dovizioso ( ecco le sue parole ) che ha addirittura annunciato il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) Se l'anno scorso la seconda parte di campionato cominciava con ildi Valentino Rossi, quest'anno è stato il turno di( ecco le sue parole ) che ha addirittura annunciato il ...

vale46vale : RT @gponedotcom: VIDEO - Paolo ha commentato la notizia del ritiro di Dovizioso, grande rivale di Marco per tutta la carriera: 'Gli avevo c… - gponedotcom : VIDEO - Paolo ha commentato la notizia del ritiro di Dovizioso, grande rivale di Marco per tutta la carriera: 'Gli… - Fabioerre1 : @BeltramoPaolo Paolo, lei che ne sa parecchio,perchè molla a metà campionato? Perché è deluso/amareggiato dalla sit… - gponedotcom : IL GRAFICO DI GOOGLETRENDS C'è stato un periodo in cui le due ruote avevano superato le quattro, poi il nuovo sorpa… - MotorcycleSp : Johann Zarco è attualmente il miglior pilota della MotoGP della Ducati, con il terzo posto in campio... #MotoGP… -