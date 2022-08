Le ultime piogge non sono bastate: sale a 50 il numero dei Comuni a rischio idrico moderato (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Le piogge della scorsa settimana non hanno dato troppo respiro al territorio bergamasco. Anzi. Nel giro di una settimana, dal 26 luglio al 2 agosto, i Comuni che Uniacque ha segnalato a “rischio moderato” per l’emergenza idrica, il secondo scenario di rischio più grave su una scala di tre, sono addirittura aumentati, passando da 48 a 50, con Ornica e Moio de’ Calvi che hanno abbandonato la zona di rischio “ordinario”. I territori più in difficoltà sono quelli geograficamente a Ovest della provincia, dalla Valle Imagna all’Isola fino al confine con il Lecchese, e della Val Brembana (da Algua a Bracca, Costa Serina, Cornalba, Serina, Dossena e Oltre il Colle): un solo Comune, Castione della Presolana, invece, in Val Seriana. Ma non solo, perchè ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. Ledella scorsa settimana non hanno dato troppo respiro al territorio bergamasco. Anzi. Nel giro di una settimana, dal 26 luglio al 2 agosto, iche Uniacque ha segnalato a “” per l’emergenza idrica, il secondo scenario dipiù grave su una scala di tre,addirittura aumentati, passando da 48 a 50, con Ornica e Moio de’ Calvi che hanno abbandonato la zona di“ordinario”. I territori più in difficoltàquelli geograficamente a Ovest della provincia, dalla Valle Imagna all’Isola fino al confine con il Lecchese, e della Val Brembana (da Algua a Bracca, Costa Serina, Cornalba, Serina, Dossena e Oltre il Colle): un solo Comune, Castione della Presolana, invece, in Val Seriana. Ma non solo, perchè ...

