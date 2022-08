Incidente a Riccione, morte due ragazze investite da un treno: cosa sappiamo e chi erano (Di lunedì 1 agosto 2022) Due sorelle unite fino all’ultimo. È forte il dolore nella comunità di Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le ragazze investite da un Frecciarossa a Riccione mentre transitavano sui binari. Le due erano sempre insieme, come si vede anche sul profilo Instagram di Giulia, la più grande. Attimi con le amiche, serate al McDonald, selfie in bagno, prove “abito” e come sottofondo delle loro storie i brani della popstar Rihanna. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 agosto 2022) Due sorelle unite fino all’ultimo. È forte il dolore nella comunità di Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, per ladi Giulia e Alessia Pisanu, leda un Frecciarossa amentre transitavano sui binari. Le duesempre insieme, come si vede anche sul profilo Instagram di Giulia, la più grande. Attimi con le amiche, serate al McDonald, selfie in bagno, prove “abito” e come sottofondo delle loro storie i brani della popstar Rihanna.

